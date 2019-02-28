Житель Рязанской области попал под «КамАЗ» на трассе «Каспий»
Он скончался на месте
Фото: 62.мвд.рф
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27 февраля на трассе «Каспий» в Скопинском районе насмерть сбили пешехода. Погибший – 54-летний местный житель.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчина попал под «КамАЗ», когда переходил дорогу на 286 километре трассы. Грузовым автомобилем управлял 45-летний житель Липецкой области. Скопинец скончался на месте происшествия.
В 3 других ДТП за минувшие сутки 4 человека получили травмы различной степени тяжести. На дорогах региона автоинспекторы остановили 6 пьяных водителей.
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU