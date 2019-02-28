Житель Рязанской области попал под «КамАЗ» на трассе «Каспий»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-28T10:02:12+03:00

Он скончался на месте

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27 февраля на трассе «Каспий» в Скопинском районе насмерть сбили пешехода. Погибший – 54-летний местный житель.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчина попал под «КамАЗ», когда переходил дорогу на 286 километре трассы. Грузовым автомобилем управлял 45-летний житель Липецкой области. Скопинец скончался на месте происшествия.

В 3 других ДТП за минувшие сутки 4 человека получили травмы различной степени тяжести. На дорогах региона автоинспекторы остановили 6 пьяных водителей.

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU