Рязанца обокрали соседи, к которым он зашел на чашку чая

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-28T09:42:00+03:00

Муж узнал о тайнике, а жена, уже будучи судимой, решила взяться за старое

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В Ухоловском районе у жителя села Богородицкое из тайника в доме пропала 61 тысяча рублей. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, его обокрали соседи.

Пропажу 57-летний мужчина заметил не сразу, потому что часть наличности осталась на месте, а никаких следов чужого присутствия заметно не было. Получалось, что вор знал, где искать, и проник без взлома.

Длительная беседа с полицейскими помогла найти нужную ниточку. Примерно 10 днями ранее заявитель, решив выпить с помогавшим ему в неком деле соседом, дал последнему денег и отправил в магазин. Именно тогда помощник заметил тайник, а после рассказал о нем супруге - 47-летняя судимой за кражи сельчанке.

Чуть позже, когда хозяин сбережений зашел к соседям на чашку чая, женщина незаметно отлучилась, проникла в чужой дом через незапертую дверь и вышла уже с добычей. После этого скромно живущая пара стала во всю закупаться продуктами и бытовой техникой, что не укрылось от чужих глаз и впоследствии помогло раскрыть преступление.

Подтвердились подозрения, когда супруги выдали разные версии. Муж рассказал, что жена нашла деньги, а жена, что муж их заработал «по случаю». В итоге против предполагаемой рецидивистки возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU