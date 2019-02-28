В Рязанской области за 2018 год серьезно выросла средняя зарплата

СЕГОДНЯ 09:29 2019-02-28T09:38:42+03:00

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27 февраля во время своего послания рязанский губернатор Николай Любимов рассказал, что в течение 2018 года средние зарплаты жителей области серьезно выросли и составили в декабре почти 32 тысячи рублей. По его словам, номинальная начисленная зарплата увеличилась на 10,5%, а в реальном выражении, с учетом инфляции – почти на 6%.

Согласно данным Рязаньстата, опубликованным 19 февраля, рост номинальной зарплаты составил 9,8%, причем в декабре по сравнению с ноябрем она выросла сразу более чем на 8 тысяч рублей, что и позволило достичь таких результатов. Рост же потребительских цен, который ощутило на себе большинство населения Рязанской области, за год составил 6%.

Доля граждан, состоящих на учете в качестве безработных, снизилась в нашем регионе за год с 0,8% до 0,7%.

Динамика среднемесячных зарплат, подсчитанная Рязаньстатом

ИСТОЧНИК KP.RU