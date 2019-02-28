2019-02-28T09:38:42+03:00
Экономика

В Рязанской области за 2018 год серьезно выросла средняя зарплата

Цифры из губернаторского послания и данные территориального органа госстатистики доступны для сопоставления
Валерий КОТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Диаграмма денежных доходов рязанцев в 2018 году, опубликованная РязаньстатомДиаграмма денежных доходов рязанцев в 2018 году, опубликованная Рязаньстатом
Изменить размер текста:

27 февраля во время своего послания рязанский губернатор Николай Любимов рассказал, что в течение 2018 года средние зарплаты жителей области серьезно выросли и составили в декабре почти 32 тысячи рублей. По его словам, номинальная начисленная зарплата увеличилась на 10,5%, а в реальном выражении, с учетом инфляции – почти на 6%.

Согласно данным Рязаньстата, опубликованным 19 февраля, рост номинальной зарплаты составил 9,8%, причем в декабре по сравнению с ноябрем она выросла сразу более чем на 8 тысяч рублей, что и позволило достичь таких результатов. Рост же потребительских цен, который ощутило на себе большинство населения Рязанской области, за год составил 6%.

Доля граждан, состоящих на учете в качестве безработных, снизилась в нашем регионе за год с 0,8% до 0,7%.

Динамика среднемесячных зарплат, подсчитанная Рязаньстатом

Динамика среднемесячных зарплат, подсчитанная Рязаньстатом

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С банковских карт двух рязанок украли более 64 тысяч рублей
В рязанской Ночной хоккейной лиге – пора четвертьфиналов
В Рязанской области распадаются четыре брака из пяти
Появились фотографии с места гибели рязанца на пожаре в Спасском районе
Рязанские киоски Роспечати приостановили продажу транспортных карт УмКА
На родине Циолковского в Рязанской области случился смертельный пожар
Рязанский самбист-ветеран стал призером чемпионата страны
Пациенты рязанской больницы лечились за свой счет
Светлана Горячкина стала самым эффективным министром Рязанской области
Еврейская община поможет рязанским инвалидам и старикам
В рязанской школе №55 будут изучать китайский язык
В рязанской колонии строгого режима осужденный напал на конвоира
Электрички Москва-Рязань в праздники поменяют график работы
За буксировку машины друга пьяный рязанец лишился водительских прав
В Рязани на «зебре» со светофором сбили молодую женщину и подростка
Житель Рязанской области попал под «КамАЗ» на трассе «Каспий»
Рязанца обокрали соседи, к которым он зашел на чашку чая