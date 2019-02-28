Рязанский торговец алкоголем не доливал потребителям спирт

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-28T09:26:25+03:00

Его теперь оштрафуют

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Советский районный суд Рязани вынес постановление по делу об административном правонарушении. Речь идет о розничной продаже спиртосодержащей жидкости, сообщает пресс-служба суда.

В декабре жителя облцентра уличили в сбыте спиртного – торговал он просто как физическое лицо. По заключению эксперта, объемная доля этилового спирта в жидкости – 31,5%. В изъятой бутылке оказалось 530 куб. см вещества.

Суд назначил нарушителю административный штраф в 15 тысяч рублей. Жидкость теперь уничтожат.

Решение пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU