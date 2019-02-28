За упавший на машину лед рязанец взыскал с управляющей компании около 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-28T09:06:48+03:00

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26 февраля суд рассмотрел дело по иску рязанца к ООО «Городская управляющая жилищная компания Железнодорожного района города Рязани» о возмещении ущерба, сообщает пресс-служба райсуда.

Истец указал, что 31 марта 2018 года он припарковал автомобиль у входа в магазин. В этот момент с крыши дома на машину упала снежно-ледовая масса. В результате автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Мужчина обратился в суд с иском к управляющей компании и требовал взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта.

Суд удовлетворил требования истца и взыскал с ООО стоимость восстановительного ремонта автомобиля на сумму более 374 тысяч рублей, а также расходы на эвакуацию — 1 700 рублей, за проведение экспертизы — 16 тысяч рублей и за уплату госпошлины — 7 632 рубля.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU