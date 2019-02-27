2019-02-27T22:51:02+03:00
Происшествия

Отдыхая в московском ночном клубе рязанец получил 12 ножевых ранений

По делу о нападении полиция задержала одного человека
Александр РАДЫГИН
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В ночь на 17 февраля в одном из московских клубов 20-летний рязанец получил 12 ножевых ранений. О происшествии сообщается в социальных сетях. По словам очевидцев, администрация клуба не оказала пострадавшему первой медицинской помощи.

«Ребята рвали на себе рубашки, чтобы хоть как-то заткнуть раны. Когда все тряпки намокли, товарищам парня ничего не оставалось как хватать обычные бумажные салфетки и ими стараться остановить кровотечение. К приезду скорой парень уже потерял много крови. Его вовремя доставили в больницу Боткина, где врачи совершили просто чудо — парень выжил. Сейчас идет на поправку», — говорится в сообщении.

В настоящее время московская полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, на рязанца напали три человека, но задержали пока только одного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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