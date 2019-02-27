2019-02-27T21:35:44+03:00
Экономика

В январе инфляция в Рязанской области была выше средней по России

На заседании областной Думы об этом рассказал управляющий рязанским отделением Банка России
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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27 февраля Сергей Кузнецов, управляющий отделением Рязань Банка РФ, выступил перед депутатами областной Думы, рассказав об экономической ситуации в регионе. По его словам, уровень инфляции в январе текущего года у нас был «самым высоким в стране» – 6,8% в годовом исчислении.

Самый высокий рост цен наблюдался на продовольственные товары – в годовом исчислении на 7,8%. По непродовольственным товарам показатель был 6,2%, по услугам – 6,1%. Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали топливо для автомобилей и сами автомобили. В сфере услуг главная составляющая роста – это «коммуналка».

Сергей Кузнецов отметил, что растет не только сама инфляция, но и инфляционные ожидания предприятий и населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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