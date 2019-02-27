Власти Рязани помогут семье мальчика, на которого упала глыба льда

СЕГОДНЯ 20:24 2019-02-27T22:02:56+03:00

Лед свалися с крыши не муниципального дома, а с крыши общежития филиала учебного заведения из Санкт-Петербурга

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Заместитель главы администрации Рязани Елена Сорокина встретилась с матерью мальчика, на которого 27 февраля в микрорайоне Бутырки упала с крыши глыба льда. Она заверила, что семье будет оказана вся необходимая поддержка, сообщили в пресс-службе администрации.

Вместе с тем власти уточнили, что здание №44/3 по улице Семинарской, с крыши которого упал лед, принадлежит филиалу санкт-петербургского государственного университета и не подведомственно городским коммунальным службам. Тем не менее представители городских префектур проведут внеплановую проверку кровель во всех районах областного центра.

Представители вуза отметили, что вокруг здания была натянута лента аварийного ограждения, но лед отрикошетил от козырька подъезда и отлетел далеко. Сейчас с крыши чистят снег и наледь.

ИСТОЧНИК KP.RU