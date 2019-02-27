2019-02-27T19:59:51+03:00
Общество

Рязанские школьники выступили с краеведческими исследованиями

Фестиваль школьных музеев в течение 3 дней проходит в школе № 55
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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На фото пресс-службы администрации Рязани: церемония открытия фестиваляНа фото пресс-службы администрации Рязани: церемония открытия фестиваля
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С 26 по 28 февраля в рязанской школе № 55 проходит в 22-й раз городской фестиваль «Школьный музей». Ученики 35 образовательных учреждений города представили на конкурс более 50 работ. Это индивидуальные и коллективные краеведческие исследования, которые появились в результате работы подростков в архивах и библиотеках, а также после сбора воспоминаний жителей города Рязани.

Жюри состоит из сотрудников «взрослых» муниципальных и региональных музеев области, Они подведут результаты конкурса на 4 номинациям 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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