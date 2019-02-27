РНПК провела научно-техническую конференцию для молодежи

СЕГОДНЯ 19:37 2019-02-27T19:37:35+03:00

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела научно-техническую конференцию молодых специалистов.

В мероприятии приняли участие не только молодые специалисты предприятия, но и работники в возрасте до 33 лет, студенты базовой кафедры «Химическая технология органических веществ» радиотехнического университета и учащиеся «Роснефть-классов».

42 научных проекта по трем направлениям представили порядка 47 человек.

«Эта конференция имеет особое значение для каждого здесь присутствующего, - сказал в приветственном слове генеральный директор АО «РНПК» Алексей Демахин. - Мне приятно, что на предприятие приходит активная молодежь. С большим интересом слушал ваши идеи, некоторые из них, думаю, нам будут полезны, некоторые нуждаются в доработке, но все же главное для всех нас, что вы неравнодушны и заинтересованы в общем деле, в улучшении работы нашего предприятия. Верю, что вместе нас ждет дальнейшее процветание. Спасибо вам за проделанную работу».

Призеры научно-технической конференции и их научные руководители будут отмечены премиями, победители отправятся для защиты своих разработок на следующий этап - кустовую НТК НК «Роснефть» в Ангарск. Наиболее успешные и эффективные работы молодых нефтяников будут рекомендованы для дальнейшей проработки и внедрения на предприятии.

Рязанская НПК проводит научно-технические конференции среди молодых специалистов с 2002 года. В этом году на конкурс представлено наибольшее количество проектов за всю историю конференции.

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ИСТОЧНИК KP.RU