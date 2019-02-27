2019-02-27T19:45:03+03:00
Экономика

В 2021 году начнутся работы на новом Южном обходе Рязани

Губернатор Николай Любимов в своем послании рассказал о планах строительства автодорог в регионе
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Прокладка новых отрезков автострады потребует строительства эстакадПрокладка новых отрезков автострады потребует строительства эстакадФото: Владимир ФРОЛОВ
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В нынешнем году начнутся работы по прокладке дороги от Михайловского шоссе до Северной окружной дороги и двух новых очередей Северного обхода Рязани. Об этом губернатор Николай Любимов упомянул в своем послании правительству Рязанской области 27 февраля.

Для полного завершения Северного обхода областного центра надо построить эстакаду по пойменным лугам мимо микрорайона Канищево, а затем отрезок трассы между Семчиным и Ходыниным, а с другой стороны города – трассу от Муромского шоссе до трассы М5.

До 2020 года завершится строительство обхода районного центра Сасово, а в 2021 году, пообещал Николай Любимов, начнутся работы и над новым Южным обходом Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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