Рязанские общественники пока не жалуют президентские гранты

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-27T18:05:49+03:00

Заявку подал лишь приход православного храма из Сапожка на проект «Воскресная школа самбо»

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Экс-получатели президентских грантов рассказали об опыте работы и новых проектах. В семинаре, прошедшем в Доме общественных организаций 27 февраля, принял участие и.о. руководителя регионального минтерпола Иван Ушаков. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

В 2018 году некоммерческие организации региона подали 97 заявок. Из них 17 получили грантовую поддержку на общую сумму более 18 миллионов рублей.

– Остальные не попали в список в основном по техническим причинам, связанным с оформлением документов, – пояснил Ушаков.

В этом году одним из успешных обещает стать проект по комплексному социальному обслуживанию пожилых и инвалидов «Патронаж XXI века». Его реализует Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува».

Пока официально в Рязанской области зарегистрировали только одну заявку, подчеркнул и.о. регионального министра Иван Ушаков. Проект называется «Самбо в воскресной школе», которую представил... православный приход Никольского храма РПЦ из районного поселка Сапожок. Запрашиваемая сумма – 961 тысяча рублей. Отметим, что время еще есть – прием заявок продолжится до 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU