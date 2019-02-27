Николай Любимов: В этом году Рязань получит сити-менеджера
27 февраля во время ежегодного послания губернатор Николай Любимов сделал заявление о скором назначении главы администрации Рязани. Напомним, что с сентября 2017 года обязанности градоначальника исполняет Сергей Карабасов.
- В этом году Рязань наконец-то получит сити-менеджера. При его назначении будет учитываться опыт, полученный на предыдущем месте работы, - сказал Любимов.
Глава региона отметил, что в областном центре перед властью стоят задачи, которые требуют целенаправленной системной работы, и выполнять их должна грамотная, хорошо подготовленная команда, которую возглавит профессионал высокого класса.
Также Любимов обозначил сферы, на которые будущему руководителю городской исполнительной власти стоит обратить внимание. Это, например, строительство жилья и социальных объектов, развитие дорожной сети, цифровизация городского хозяйства…
- Приоритетом должно стать благоустройство всего города – дворов рекреационных зон, памятных мест, зданий и прилегающих к ним территорий, - подчеркнул губернатор.
Он назвал благоустройство «вопросом престижа всего региона», напомнив, что Рязань станет Новогодней столицей России 2020 года и примет множество туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU