В последний день зимы рязанцам обещают настоящий дождь

СЕГОДНЯ 17:49 2019-02-27T17:49:10+03:00

В середине осени у нас было почти лето, в конце февраля – полувесна

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 28 февраля.

По информации синоптиков, в четверг нас ожидает облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Днем специалисты обещают небольшие, а местами и умеренные осадки: мокрый снег и дождь. При этом уровень этих осадков – до 3 мм, что сравнимо с легким летним дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -9...-4°С, днем столбики термометров расположатся в диапазоне -3...+2°С.

Вниманию автолюбителей: на дорогах отложение мокрого снега и гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU