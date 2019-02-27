В последний день зимы рязанцам обещают настоящий дождь
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 28 февраля.
По информации синоптиков, в четверг нас ожидает облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Днем специалисты обещают небольшие, а местами и умеренные осадки: мокрый снег и дождь. При этом уровень этих осадков – до 3 мм, что сравнимо с легким летним дождем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до -9...-4°С, днем столбики термометров расположатся в диапазоне -3...+2°С.
Вниманию автолюбителей: на дорогах отложение мокрого снега и гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU