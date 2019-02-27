Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов признан человеком года

СЕГОДНЯ 17:22 2019-02-27T18:02:11+03:00

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Главный врач рязанской Областной клинической больницы Дмитрий Хубезов стал человеком года в номинации «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Во время награждения эффективных менеджеров региона губернатор Николай Любимов назвал организацию службы донорства и трансплантации в числе наиболее важных событий Рязанской области 2018 года.

— Помимо того, что организация службы донорства и трансплантации органов положительно отразится на качестве оказания медицинской помощи жителям региона, это приведет к развитию иммунологии, инженерной медицины, других медико-биологических дисциплин, — подчеркнул Любимов.

Отметим, что к 28 февраля в ОКБ уже провели четыре операции по пересадке почки, в планах трансплантация печени и сердца.

Кроме этого, в номинации «Менеджер года» награду получила главный врач Детской городской поликлиники №7 Наталья Шарапина. Ее отметили за организацию работы по внедрению «Бережливого производства».

ИСТОЧНИК KP.RU