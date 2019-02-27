В районе Северной окружной дороги в Рязани уничтожают озеро

СЕГОДНЯ 16:37 2019-02-27T16:37:03+03:00

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В районе Северной окружной дороги уничтожают озеро. Об этом сообщается в группе «Рязань Экология».

«В день прибывает около 100 машин с землей, предположительно, из Есенинской Руси. Участки, засыпаемые строительным мусором, включены в лесопарковый зеленый пояс решением Рязанской областной Думы. Начали уже засыпать соседние озера Трубеж и Сологоща», — говорится в сообщении.

На официальной странице губернатора Николая Любимова представители регионального минприроды прокомментировали сообщение об уничтожении озера.

Фото: группа «Рязань Экология»

— В настоящее время органы надзора и контроля собирают и проверяют документы, которые бы подтвердили законность работ на данных земельных участках, — пишет представитель министерства. — Вместе с тем министерство направило запрос в филиал ФГБУ «Центральное УГМС» по Рязанской области для установления гидрологического режима на данном земельном участке, потому что в государственном водном реестре озеро «Дикая утка» не зарегистрировано.

Фото: группа «Рязань Экология»

По словам чиновников, вопрос о приостановке деятельности на данном участке может разрешиться только в суде. Именно для этого сейчас проверяют все разрешительные документы у организаций, осуществляющих свою деятельность рядом с озерами.

ИСТОЧНИК KP.RU