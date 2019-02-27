Рязанцев приглашают на выставку о хобби советских женщин

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-27T16:18:09+03:00

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В Рязанском кремле готовится к открытию выставка «Шью сама», посвященная одному из самых популярных хобби советских женщин. Речь идет о рукоделии – шитье, вязании и вышивании. Время охвата – 50-80 года прошлого века, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Здесь представлена массовая обучающая литература: книги «Рукоделие» (1954 г.) и «Домоводство» (1957 г.), журналы «Работница» со статьями о штопке и надвязывание вещей, журналы мод с выкройками и подробными схемами.

Будут в экспозиции и предметы, необходимые мастерицам для реализации всех своих замыслов: швейные машинки, ножницы, утюги, образцы тканей, нитки, пуговицы, а также готовые наряды модниц, сшитые самостоятельно или на заказ.

Выставка откроется 1 марта в Певческом корпусе – в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU