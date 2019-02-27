2019-02-27T15:15:02+03:00
Общество

Молодые рязанцы борются за звание лучшего в профессии в 22 компетенциях

В Рязани стартовал региональный чемпионат «Молодые профессионалы» и отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс»
Антоний ВОХЕЧ
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. Фото: оф.сайт регионального минобразования и мол. политики.. Фото: оф.сайт регионального минобразования и мол. политики.
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Торжественное открытие регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и областного отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» состоялось 26 февраля в МФК «Рязанский». В этом году в рамках регионального чемпионата за звание лучшего будут бороться более 150 студентов по 22 компетенциям, а также более 10 школьников в двух номинациях JuniorSkills.

27 февраля начался региональный отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В нем соревнуются более 50 школьников и студентов по 10 компетенциям. Причем, в номинации «Портной» покажут свое мастерство не только студенты профессиональных образовательных учреждений, но и школьники. Итоги подведут 1 марта – резюмировал официальный сайт регионального министерства образования и молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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