Молодые рязанцы борются за звание лучшего в профессии в 22 компетенциях

СЕГОДНЯ 15:15 2019-02-27T15:15:02+03:00

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Торжественное открытие регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и областного отборочного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» состоялось 26 февраля в МФК «Рязанский». В этом году в рамках регионального чемпионата за звание лучшего будут бороться более 150 студентов по 22 компетенциям, а также более 10 школьников в двух номинациях JuniorSkills.

27 февраля начался региональный отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». В нем соревнуются более 50 школьников и студентов по 10 компетенциям. Причем, в номинации «Портной» покажут свое мастерство не только студенты профессиональных образовательных учреждений, но и школьники. Итоги подведут 1 марта – резюмировал официальный сайт регионального министерства образования и молодежной политики.

ИСТОЧНИК KP.RU