СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-27T15:51:02+03:00

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2 марта главная футбольная команда региона ФК «Рязань» отправится на сборы в Крым для подготовки ко второй части первенства во второй лиге. Южный сбор команда до 15 марта проведет на базе ФК «Крымтеплица».

В пресс-службе клуба сообщили, что командой запланированы двухразовые тренировки и ряд контрольных матчей.

- Зима в этом году выдалась снежная, у нас не было возможности в полной мере тренироваться на поле, занимались, в основном, в зале. Южные сборы станут ключевым этапом подготовки - отметил тренер ФК «Рязань» Валерий Бахмутов.

На сборы в Крыму отправятся 25 игроков, тренерский штаб и медперсонал клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU