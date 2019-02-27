ФК «Рязань» отправится на сборы в Крым
Командой запланированы тренировки и ряд контрольных матчей
. Фото: пресс-служба ФК "Рязань".
Изменить размер текста:
2 марта главная футбольная команда региона ФК «Рязань» отправится на сборы в Крым для подготовки ко второй части первенства во второй лиге. Южный сбор команда до 15 марта проведет на базе ФК «Крымтеплица».
В пресс-службе клуба сообщили, что командой запланированы двухразовые тренировки и ряд контрольных матчей.
- Зима в этом году выдалась снежная, у нас не было возможности в полной мере тренироваться на поле, занимались, в основном, в зале. Южные сборы станут ключевым этапом подготовки - отметил тренер ФК «Рязань» Валерий Бахмутов.
На сборы в Крыму отправятся 25 игроков, тренерский штаб и медперсонал клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU