За нарушение земляных работ в Рязани к ответственности привлекли восемь человек

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-27T15:04:25+03:00

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С начала 2019 года к административной ответственности привлекли восемь нарушителей за проведение земляных работ без письменного разрешения, сообщает пресс-служба горадминистрации. По данным чиновников, за все виды земляных работ нарушителей оштрафовали на общую сумму 44 тысячи рублей.

Администрация Рязани напоминает, что при строительно-монтажных работах, а также работах, связанных с разрытием, места их производства должны быть огорожены. Кроме того, вечером и ночью на дорогах и тротуарах места, где ведутся земляные работы, должны обозначаться световой сигнализацией красного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU