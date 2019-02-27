2019-02-27T14:59:32+03:00
Происшествия

СКР по Рязанской области разыскивает мужчину, пропавшего после посещения рыбновского кафе

Возбуждено уголовное дело
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Рязанский МСО СКР по Рязанской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения Алексея Исаева (1973 г.р.). Установлено, что 28 декабря 2018 года примерно в 20.00 мужчина покинул кафе «Spring» в городе Рыбное. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 45 лет, телосложение среднее, рост 160-170 сантиметров, глаза серые, нос средний (прямой), волосы прямые короткие (седые). Носит усы. Лицо морщинистое.

В день исчезновения был одет в вязаную черную шапку, черную куртку-пуховик, темно-синие джинсы, черные сапоги с высоким берцем.

Всех, кто располагает какой либо информацией просят позвонить в Следственный комитет по телефонам: 8 (4912) 37-36-97, 8-952-129-37-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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