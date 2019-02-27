СКР по Рязанской области разыскивает мужчину, пропавшего после посещения рыбновского кафе
Рязанский МСО СКР по Рязанской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения Алексея Исаева (1973 г.р.). Установлено, что 28 декабря 2018 года примерно в 20.00 мужчина покинул кафе «Spring» в городе Рыбное. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы мужчины: на вид 45 лет, телосложение среднее, рост 160-170 сантиметров, глаза серые, нос средний (прямой), волосы прямые короткие (седые). Носит усы. Лицо морщинистое.
В день исчезновения был одет в вязаную черную шапку, черную куртку-пуховик, темно-синие джинсы, черные сапоги с высоким берцем.
Всех, кто располагает какой либо информацией просят позвонить в Следственный комитет по телефонам: 8 (4912) 37-36-97, 8-952-129-37-65.
ИСТОЧНИК KP.RU
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