2019-02-27T12:49:55+03:00
Происшествия

В Рязани вынесли приговор верхушке масштабной финансовой пирамиды - «Сберкассы 24»

Они украли у вкладчиков 140 миллионов рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Советский районный суд вынес приговор руководству кредитно-потребительского кооператива «Сберкасса 24». Как сообщается, Марк Термер как директор, а также его заместители Никита Ляховский и Дмитрий Богушевич украли у вкладчиков более 140 миллионов рублей.

Филиалы «финансовой пирамиды» работали в 11 регионах, причем головной офис располагался именно в Рязани. Людей, а жертвами аферистов стали 405 человек, обманывали обещаниями высоких дивидендов. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности сомнительная контора не вела и деньги не возвращала.

В итоге Термера за организацию преступного сообщества и мошенничество осудили на 12 лет 6 месяцев лишения свободы строгого режима. Ляховский и Богушевич проведут по 7 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, дело «Сберкассы 24» передали в суд в ноябре 2016 года. Его объем тогда составил 348 томов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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