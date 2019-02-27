На Солотчинском мосту под Рязанью произошло ДТП с участием автобуса
Никто серьезно не пострадал
Фото: соцсети.
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Утром 27 февраля, в среду, на съезде с Солотчинского моста в сторону Рязани произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту №107. Информация о происшествии вместе с видеозаписью появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей Рязани». Автобус столкнулся с внедорожником BMW X5. В аварии никто серьезно не пострадал. На дороге были временные затруднения движения, но в настоящее время проезд свободен.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
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