2019-02-27T12:37:41+03:00
Происшествия

На Солотчинском мосту под Рязанью произошло ДТП с участием автобуса

Никто серьезно не пострадал
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Утром 27 февраля, в среду, на съезде с Солотчинского моста в сторону Рязани произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту №107. Информация о происшествии вместе с видеозаписью появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей Рязани». Автобус столкнулся с внедорожником BMW X5. В аварии никто серьезно не пострадал. На дороге были временные затруднения движения, но в настоящее время проезд свободен.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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