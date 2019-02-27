На крупнейшей рязанской мегаферме начали возводить молочный блок
В Шацком районе начали монтаж молочного блока будущей мегафермы на 6 тысяч голов крупного рогатого скота, сообщает издательство «Пресса». Комплекс, напомним, строят около села Ольхи.
Инвестор – «ЭкоНива-АПК», сельхозпредприятия которого действуют в Воронежской, Новосибирской, Калужской, Курской, Оренбургской, Тюменской и Смоленской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортостан. В общей сложности за сутки на этих фермах производят тысячи тонн молока.
– Это уникальный животноводческий комплекс – он будет самым крупным в Рязанской области, – пояснил глава администрации Шацкого района Александр Нечушкин. – Радует, что работы здесь ведутся быстро и качественно.
Под будущий объект уже подвели водопровод и электросеть, возводят лагуны, силосные бетонированные площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU