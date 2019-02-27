2019-02-27T12:12:34+03:00
Недвижимость

В Рязани разработали уникальный бетон

Смесь создали в лаборатории строительного холдинга VELLCOM group
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Фото: Пресс-служба VELLCOM group.Фото: Пресс-служба VELLCOM group.
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В лаборатории РУ-ТЕСТ разработали уникальный состав бетонной смеси. Он состав имеет высокие прочностные показатели, улучшенные характеристики по морозостойкости и водонепроницаемости. Такого эффекта удалось достичь благодаря добавке в смесь эфира поликарбоксилата.

В процессе проектирования состава применялись уникальные ресурсосберегающие технологии, за счет чего долговечность конструкций из этого материала составит более 100 лет.

Уникальный бетон уже нашел применение на одном из ключевых объектов Рязанской области – индустриальном парке – в конструкциях с повышенными эксплуатационными требованиями.

Лаборатория РУ-ТЕСТ входящая в состав строительного холдинга VELLCOM group, имеет в распоряжении более чем 2000 единиц стационарного оборудования и укомплектована двумя передвижными станциями контроля качества асфальта и бетона на базе а/м Mercedes. Все это позволяет производить более 100 видов лабораторного анализа.

Фото: Пресс-служба VELLCOM group.

Фото: Пресс-служба VELLCOM group.

Фото: Пресс-служба VELLCOM group.

Фото: Пресс-служба VELLCOM group.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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