2019-02-27T12:11:57+03:00
Происшествия

В центре Рязани задержали узбека с тремя килограммами насвая

У гражданина Узбекистана изъяли 112 пакетов с табакосодержащей смесью
Александр РАДЫГИН
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Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской областиФото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области
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Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу табакосодержащей смеси — насвай, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Как установили оперативники, в торговом павильоне на улице Коммунистический переулок насваем торговал 39-летний гражданин Узбекистана. Полицейские изъяли из незаконного оборота 112 пакетов общей массой три килограмма.

В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол. Гражданину Узбекистана грозит штраф до 60 тысяч рублей.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам стали известны места, где торгуют насваем или наркотиками, звоните по телефонам: 02 (с мобильных телефонов — 102) или по телефону дежурной части УМВД — (4912) 27-08-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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