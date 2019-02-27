2019-02-27T11:42:07+03:00
Авто

Перекресток на улице Грибоедова в Рязани решили не перекрывать

Снимать асфальт здесь не будут
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Рязани распространила информацию об отмене закрытия движения транспорта на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова в областном центре.

Напомним, из-за ремонта теплосети здесь планировали вскрывать асфальт. Соответственно транспорту пришлось бы искать другие пути, в том числе – общественному.

Изначально предполагалось, что движение закроют на среду и четверг – 27 и 28 ноября. Теперь управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства дало зеленый свет: едем спокойно, рыть ничего не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодые рязанцы борются за звание лучшего в профессии в 22 компетенциях
В Рязани на четырехлетнего мальчика упала глыба льда
За нарушение земляных работ в Рязани к ответственности привлекли восемь человек
Рязанский губернатор сделал министру здравоохранения последнее предупреждение
СКР по Рязанской области разыскивает мужчину, пропавшего после посещения рыбновского кафе
В Рязани судят крупную банду наркоторговцев из интернет-магазина «Vovse»
В Рязани вынесли приговор верхушке масштабной финансовой пирамиды - «Сберкассы 24»
На Солотчинском мосту под Рязанью произошло ДТП с участием автобуса
На крупнейшей рязанской мегаферме начали возводить молочный блок
В Рязани разработали уникальный бетон
В центре Рязани задержали узбека с тремя килограммами насвая
В четверг в Рязани 11 улиц останутся без электричества
Пропавшего в Рязани больше 4 лет назад мужчину еще надеются найти
После столкновения с Volkswagen Polo в Рязани перевернулся Datsun (фото)
Рязанские дети чаще многих в ЦФО звонят на телефон доверия
За сброс сточных вод в реку Амшанку вновь оштрафовали рязанское предприятие
Рязанцам предложили поучаствовать в проекте по обмену детскими вещами
Рязанец нашел конверт с купюрами-фальшивками и пустил их в ход
В Рязани рыночный аналитик заплатил 1 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела
Рязанский суд отказал противникам стройки над Лыбедским бульваром
На улице Татарской в Рязани отремонтируют дорогу