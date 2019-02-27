Перекресток на улице Грибоедова в Рязани решили не перекрывать

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-27T11:42:07+03:00

Снимать асфальт здесь не будут

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Администрация Рязани распространила информацию об отмене закрытия движения транспорта на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова в областном центре.

Напомним, из-за ремонта теплосети здесь планировали вскрывать асфальт. Соответственно транспорту пришлось бы искать другие пути, в том числе – общественному.

Изначально предполагалось, что движение закроют на среду и четверг – 27 и 28 ноября. Теперь управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства дало зеленый свет: едем спокойно, рыть ничего не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU