Перекресток на улице Грибоедова в Рязани решили не перекрывать
Снимать асфальт здесь не будут
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Администрация Рязани распространила информацию об отмене закрытия движения транспорта на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова в областном центре.
Напомним, из-за ремонта теплосети здесь планировали вскрывать асфальт. Соответственно транспорту пришлось бы искать другие пути, в том числе – общественному.
Изначально предполагалось, что движение закроют на среду и четверг – 27 и 28 ноября. Теперь управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства дало зеленый свет: едем спокойно, рыть ничего не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU