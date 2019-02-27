В четверг в Рязани 11 улиц останутся без электричества

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-27T11:34:07+03:00

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28 февраля в Рязани на нескольких улицах отключат электроснабжение, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения — текущий ремонт на воздушной линии.

В четверг с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

ул. Хрюкина, дома с 1 по 69;

ул. Луговая, дома с 1 по 48;

ул. Преображенская, дома с 1 по 6. д. 8;

ул. Ленпоселок, дома с 1 по 73;

ул. Дорожная, дома с 2 по 18 (четная сторона), дома с 1 по 41 (нечетная сторона), д. 25;

ул. Новая, дома с 1 по 5;

ул. Интернациональная, д. 5;

ул. Советская, дома с 1 по 63;

ул. 1 Мая, дома с 1 по 77;

ул. Колхозная, дома с 1 по 31, дома с 33 по 38, дома с 40 по 53;

Сенной переулок, дома с 1 по 12.

ИСТОЧНИК KP.RU