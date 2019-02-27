2019-02-27T11:29:27+03:00
Происшествия

Пропавшего в Рязани больше 4 лет назад мужчину еще надеются найти

Следователи проводят проверку
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazan.sledcom.ruФото: ryazan.sledcom.ru
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Следственный комитет, как сообщает пресс-служба управления по Рязанской области, проводит проверку по заявлению об исчезновении Дониербека Солиева. Его местонахождение остается неизвестным еще с 1 октября 2014 года, когда он около полудня вышел из дома на улице Шевченко, 70 в Рязани и больше не поддерживал связь с родственниками.

Пропавший – 1988 года рождения. Его приметы: рост выше 175 сантиметров, средней полноты, лицо смуглое среднеазиатского типа, лоб средний, нос большой. Одет мужчина был в шапку и спортивную куртку черного цвета, синие джинсы, черно-белый джемпер, коричневые ботинки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам 8(4912)96-09-63 и 8(915)591-71-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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