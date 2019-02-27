2019-02-27T11:03:32+03:00
Происшествия

После столкновения с Volkswagen Polo в Рязани перевернулся Datsun (фото)

Пассажирке второй иномарки потребовалась помощь врачей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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26 февраля около 23.20 на Ряжском шоссе Рязани произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

26-летний рязанец на Volkswagen Polo, по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший попутно Datsun on-DO. От удара вторая иномарка опрокинулась.

В результате 22-летняя пассажирка Datsun получила травмы. Медики оказали женщине помощь, госпитализации, к счастью, не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. В регионе случилось 27 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 1686 нарушений ПДД, в том числе 4 факта управления в пьяном виде.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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