2019-02-27T10:49:22+03:00
Общество

Рязанские дети чаще многих в ЦФО звонят на телефон доверия

По числу звонков наш регион – третий в округе
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 2018 года в Рязанской области на «Детский телефон доверия» позвонили 11429 раз, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения. По числу звонков наша область – третья в ЦФО.

Напомним, служба экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей работает в области с 2010 года.

Действует единый общероссийский номер – 8-800-2000-122. Специалисты на нем работают круглосуточно.

– Услуги оказываются бесплатно и в анонимном режиме, – подчеркивают в минсоцзащиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После столкновения с Volkswagen Polo в Рязани перевернулся Datsun (фото)
За сброс сточных вод в реку Амшанку вновь оштрафовали рязанское предприятие
Рязанцам предложили поучаствовать в проекте по обмену детскими вещами
Рязанец нашел конверт с купюрами-фальшивками и пустил их в ход
В Рязани рыночный аналитик заплатил 1 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела
Рязанский суд отказал противникам стройки над Лыбедским бульваром
На улице Татарской в Рязани отремонтируют дорогу
Рязанского митрополита Марка освободили от должности главного казначея РПЦ
По жалобам жильцов в Рязани на улице Интернациональной закрыли пекарню
На платформе Дягилево задержали рязанца с «синтетикой»
Объявленный в розыск гость Рязанской области избил жительницу Захарова
Рязанка расцарапала лицо полицейскому
В Рязанской области увеличилось количество детей с тяжелыми ожогами
В рязанской школе детей кормили просроченной сметаной
Родители выпускников из рязанского райцентра сдали ЕГЭ
Рязанский боец ММА Артем Груздов нокаутом победил на турнире в Подмосковье
На Масленицу рязанцев ждут обжорные ряды, карусель, молодецкие забавы и концерты
Размер ущерба от коррупционеров в Рязанской области вырос в 2,5 раза
Гран-при фестиваля «Черный котенок-2019» завоевали рязанские танцоры
Рязанским предпринимателям предлагают сообщать о давлении на бизнес напрямую в СК России
Участок федеральной автотрассы в Рязанской области требует реконструкции
Патриарх Кирилл вручил орден рязанскому митрополиту
Касимовец обворовал библиотеку, чтобы отпраздновать День защитника Отечества
СМИ: отца и сына из рязанского села убила электроплита возле их кроватей
Константин Кинчев: «Спасибо, Рязань!»
Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ
Многодетную рязанку осудили за нападение на мужа