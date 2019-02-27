Рязанские дети чаще многих в ЦФО звонят на телефон доверия
По числу звонков наш регион – третий в округе
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За 2018 года в Рязанской области на «Детский телефон доверия» позвонили 11429 раз, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты населения. По числу звонков наша область – третья в ЦФО.
Напомним, служба экстренной психологической помощи для детей, подростков и их родителей работает в области с 2010 года.
Действует единый общероссийский номер – 8-800-2000-122. Специалисты на нем работают круглосуточно.
– Услуги оказываются бесплатно и в анонимном режиме, – подчеркивают в минсоцзащиты.
ИСТОЧНИК KP.RU