За сброс сточных вод в реку Амшанку вновь оштрафовали рязанское предприятие

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-27T10:33:33+03:00

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В Михайловском районном суде рассмотрели дело в отношении ООО «БиоФармКомбинат», сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что в сточных водах, которые предприятие сбрасывало в реку Амшанку, обнаружены опасные для здоровья человека вещества и соединения. По оценкам специалистов, содержание химикатов превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты. Таким образом, действия «БиоФармКомбината» привели к «загрязнению, засорению и ухудшению воды и гидрохимического режима водного объекта».

С учетом всех обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность ООО «БиоФармКомбинат», суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 90 тысяч рублей.

В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее ООО «БиоФармКомбинат» уже оштрафовали на 80 тысяч рублей за загрязнение рек Кердь, Амшанка и Волосовка. Однако, чиновники регионального минприроды и активисты ОНФ сообщили, что будут обжаловать постановление суда и настаивать на приостановке работы предприятия сроком на 90 дней. Кроме того, по мнению минприроды, ООО должно возместить ущерб экосистеме на сумму 3,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU