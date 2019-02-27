2019-02-27T09:51:10+03:00
Общество

Рязанцам предложили поучаствовать в проекте по обмену детскими вещами

Помимо обмена благотворители принимают одежду, чтобы передать ее нуждающимся семьям
Сергей ЛАЗУТИН
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Фото: vk.com/public176376911Фото: vk.com/public176376911
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2 марта в Рязани состоится техническое открытие офиса нового некоммерческого проекта «Добрый сундучок». Его главная цель – обмен детскими вещами или их передача нуждающимся семьям.

Как рассказали «Комсомолке» организаторы, офис будет работать по пятницам и субботам по адресу улица Фрунзе, 32. Помещение предоставила администрация Рязани, сам же проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи».

- Детские вещи стоят недешево, а покупать их часто не у всех есть возможность, - объяснили инициативу организаторы.

В официальном сообществе проекта процесс описан так: у желающих совершить обмен принимается чистая и не требующая ремонта одежда для детей от 0 до 12 лет, затем происходит оценка в условных единицах, а на итоговую сумму владельцы выбирают другие, нужные им вещи. Кроме того, благотворители ждут в гости тех, кто хочет отдать не только детскую, но и взрослую одежду, чтобы передать ее нуждающимся семьям.

- Фонд более 2 лет помогает нуждающимся семьям вещами и прочим. Кто-то обращается постоянно, кто-то - разово, например, погорельцы. Часто обращаются матери одиночки, - рассказала куратор проекта Ольга Дудукина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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