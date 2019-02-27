2019-02-27T08:55:43+03:00
Происшествия

Рязанец нашел конверт с купюрами-фальшивками и пустил их в ход

Всего он успел сбыть шесть 5-тысячных
Антон КОНОВАЛОВ
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Жителю Рязани вынесли приговор за оборот поддельных денег. Летом 2018-го он нашел конверт с девятью «фантиками» номиналом 5 тысяч рублей и на свою беду решил пустить их в оборот.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, использовать богатенький Буратино успел шесть фальшивок: расплачивался ими в супермаркетах, а кассиры принимали их за подлинные. Остальные 5-тысячные хранились дома у осужденного.

Мужчину признали виновным и наказали 2 годами 6 месяцами лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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