В Рязани специалист по исследованию рынка заплатил около 1 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела
Следственный комитет принял меры для возмещения причиненного ущерба бюджетной системе России
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Подозреваемый в налоговом преступлении рязанец после возбуждения уголовного дела в полном объеме оплатил недоимку по налогам и начисленные пени, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, в 2017 году рязанец по договору возмездного оказания услуг по исследованию рынка получил от юридического лица более 7 млн рублей. Несмотря на полученный доход, мужчина не подал декларацию и не уплатил налог на сумму более 900 тысяч рублей.
По указанным фактам «важняки» регионального СК возбудили уголовное дело, но в связи с полным возмещением ущерба — прекратили.
ИСТОЧНИК KP.RU