2019-02-26T20:03:45+03:00
Происшествия

В Рязани специалист по исследованию рынка заплатил около 1 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела

Следственный комитет принял меры для возмещения причиненного ущерба бюджетной системе России
Александр РАДЫГИН
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Подозреваемый в налоговом преступлении рязанец после возбуждения уголовного дела в полном объеме оплатил недоимку по налогам и начисленные пени, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, в 2017 году рязанец по договору возмездного оказания услуг по исследованию рынка получил от юридического лица более 7 млн рублей. Несмотря на полученный доход, мужчина не подал декларацию и не уплатил налог на сумму более 900 тысяч рублей.

По указанным фактам «важняки» регионального СК возбудили уголовное дело, но в связи с полным возмещением ущерба — прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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