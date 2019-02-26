Рязанский суд отказал противникам стройки над Лыбедским бульваром
26 февраля Советский суд Рязани отказал в иске противникам строительства офисного центра, который будет возвышаться над Лыбедским бульваром у цирка. Об этой стройке «Комсомольская правда» рассказывала 15 февраля.
Истцы просили суд отменить разрешение на строительство дома 16 по улице Николо-Дворянской, выданное администрацией Рязани, но он этого не сделал. Та часть решения суда, которая объясняет его позицию, будет оглашена 6 марта.
– Всю жизнь проработав в высшей школе, я не могу понять, какой довод может привести суд, если прокуратура нашла нарушения и потребовала за них наказать. В любом случае мы будем обжаловать решение, – заявил владелец соседнего дома 14 Константин Дагаргулия.
ИСТОЧНИК KP.RU