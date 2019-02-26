2019-02-26T18:25:11+03:00
Общество

Рязанский суд отказал противникам стройки над Лыбедским бульваром

Почему после найденных нарушений так и не отменили разрешение на строительство, станет известно 6 марта
Сергей ЮРЧЕНКО
Поделиться:
Строительство на улице Николо-Дворянской не приостанавливалосьСтроительство на улице Николо-Дворянской не приостанавливалосьФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

26 февраля Советский суд Рязани отказал в иске противникам строительства офисного центра, который будет возвышаться над Лыбедским бульваром у цирка. Об этой стройке «Комсомольская правда» рассказывала 15 февраля.

Истцы просили суд отменить разрешение на строительство дома 16 по улице Николо-Дворянской, выданное администрацией Рязани, но он этого не сделал. Та часть решения суда, которая объясняет его позицию, будет оглашена 6 марта.

– Всю жизнь проработав в высшей школе, я не могу понять, какой довод может привести суд, если прокуратура нашла нарушения и потребовала за них наказать. В любом случае мы будем обжаловать решение, – заявил владелец соседнего дома 14 Константин Дагаргулия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани специалист по исследованию рынка заплатил около 1 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела
На улице Татарской в Рязани отремонтируют дорогу
Рязанского митрополита Марка освободили от должности главного казначея РПЦ
По жалобам жильцов в Рязани на улице Интернациональной закрыли пекарню
На платформе Дягилево задержали рязанца с «синтетикой»
Объявленный в розыск гость Рязанской области избил жительницу Захарова
Рязанка расцарапала лицо полицейскому
В Рязанской области увеличилось количество детей с тяжелыми ожогами
В рязанской школе детей кормили просроченной сметаной
Родители выпускников из рязанского райцентра сдали ЕГЭ
Рязанский боец ММА Артем Груздов нокаутом победил на турнире в Подмосковье
На Масленицу рязанцев ждут обжорные ряды, карусель, молодецкие забавы и концерты
Размер ущерба от коррупционеров в Рязанской области вырос в 2,5 раза
Гран-при фестиваля «Черный котенок-2019» завоевали рязанские танцоры
Рязанским предпринимателям предлагают сообщать о давлении на бизнес напрямую в СК России
Участок федеральной автотрассы в Рязанской области требует реконструкции
Патриарх Кирилл вручил орден рязанскому митрополиту
Касимовец обворовал библиотеку, чтобы отпраздновать День защитника Отечества
СМИ: отца и сына из рязанского села убила электроплита возле их кроватей
Константин Кинчев: «Спасибо, Рязань!»
Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ
Многодетную рязанку осудили за нападение на мужа