СЕГОДНЯ 18:18 2019-02-26T18:27:32+03:00

С просьбой о ремонте дороги к руководителю городской администрации обратился один из жильцов

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На улице Татарской в Рязани отремонтируют дорогу, сообщает пресс-служба городской администрации.

26 февраля во время личного приема к и.о. главы горадминистрации Сергею Карабасову обратился один из местных жителей. Мужчина попросил чиновника решить вопрос с ремонтом дороги вдоль дома №17 по улице Татарской. Кроме того, заявитель просил установить на проезжей части во дворе искусственные неровности.

Согласно поручению Сергея Карабасова, ремонт участка дороги по улице Татарской внесут в план на весенне-летний строительный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU