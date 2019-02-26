На улице Татарской в Рязани отремонтируют дорогу
С просьбой о ремонте дороги к руководителю городской администрации обратился один из жильцов
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На улице Татарской в Рязани отремонтируют дорогу, сообщает пресс-служба городской администрации.
26 февраля во время личного приема к и.о. главы горадминистрации Сергею Карабасову обратился один из местных жителей. Мужчина попросил чиновника решить вопрос с ремонтом дороги вдоль дома №17 по улице Татарской. Кроме того, заявитель просил установить на проезжей части во дворе искусственные неровности.
Согласно поручению Сергея Карабасова, ремонт участка дороги по улице Татарской внесут в план на весенне-летний строительный сезон.
ИСТОЧНИК KP.RU