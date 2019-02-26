2019-02-26T18:28:27+03:00
Общество

Рязанского митрополита Марка освободили от должности главного казначея РПЦ

Решения принял Священный Синод
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Во вторник, 26 февраля, Священный Синод принял ряд важный решений – сообщает Интерфакс. В частности, с должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московской патриархии освобожден митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Его место в управлении займет митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

О причинах перестановок внутри Русской Православной церкви не сообщается.

Напомним, что днем ранее, 25 февраля, патриарх Кирилл вручил митрополиту Марку Орден Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского Третьей степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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