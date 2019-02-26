2019-02-26T17:42:09+03:00
Общество

По жалобам жильцов в Рязани на улице Интернациональной закрыли пекарню

Санитарные врачи проверили работу предприятия и выяснили, что деятельность пекарни угрожала здоровью людей
Александр РАДЫГИН
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На улице Интернациональная в Рязани на 30 суток приостановили работу предприятия «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня», сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в Управление обратились жильцы дома №18 корпус 1 с жалобой на «ухудшение условий проживания от деятельности пекарни».

По результатам расследования специалисты Роспотребнадзора установили нарушения санитарных правил, представляющих угрозу здоровью жильцов дома.

Железнодорожный районный суд признал предпринимателя Закиева виновным и приостановил деятельность предприятия «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня» на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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