По жалобам жильцов в Рязани на улице Интернациональной закрыли пекарню
Санитарные врачи проверили работу предприятия и выяснили, что деятельность пекарни угрожала здоровью людей
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На улице Интернациональная в Рязани на 30 суток приостановили работу предприятия «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня», сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в Управление обратились жильцы дома №18 корпус 1 с жалобой на «ухудшение условий проживания от деятельности пекарни».
По результатам расследования специалисты Роспотребнадзора установили нарушения санитарных правил, представляющих угрозу здоровью жильцов дома.
Железнодорожный районный суд признал предпринимателя Закиева виновным и приостановил деятельность предприятия «Пекарня. Кулинария «Домашняя кухня» на 30 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU