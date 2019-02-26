2019-02-26T17:25:14+03:00
Происшествия

На платформе Дягилево задержали рязанца с «синтетикой»

Транспортные полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Александр РАДЫГИН
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Транспортные полицейские задержали на платформе Дягилево в Рязани 25-летнего местного жителя за административное правонарушение. Во время досмотра в линейном пункте полиции у рязанца нашли и изъяли синтетические наркотики массой 0,05 и 0,57 грамм.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, в настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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