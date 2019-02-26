Рязанка расцарапала лицо полицейскому

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-26T17:12:47+03:00

А после приговора райсуда – пошла в областной

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31-летнюю жительницу Касимова осудили за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По информации надзорного органа, в июле прошлого года женщина в компании выпивала около «речного порта» райцентра. То есть группа активно и с удовольствием нарушала Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Прибывшие на место полицейские попросили их пройти к служебному автомобилю, чтобы установить личности отдыхающих (документов у них с собой не было).

Однако женщина идти категорически отказалась. При указании полицейского та то, что ее могут повести силой, рязанка ударила его по лицу. Остановить рукоприкладство оперативники пытались, однако женщина успела-таки оставить ссадины на лице и шее сотрудника правоохранительных органов.

Приговором Касимовского районного суда ей присудили штраф в 5 тысяч рублей.

Рязанка с этим не согласилась и подала апелляционную жалобу в облсуд. Последний оставил решение райсуда без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU