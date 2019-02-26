2019-02-26T17:12:47+03:00
Общество

Рязанка расцарапала лицо полицейскому

А после приговора райсуда – пошла в областной
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

31-летнюю жительницу Касимова осудили за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По информации надзорного органа, в июле прошлого года женщина в компании выпивала около «речного порта» райцентра. То есть группа активно и с удовольствием нарушала Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Прибывшие на место полицейские попросили их пройти к служебному автомобилю, чтобы установить личности отдыхающих (документов у них с собой не было).

Однако женщина идти категорически отказалась. При указании полицейского та то, что ее могут повести силой, рязанка ударила его по лицу. Остановить рукоприкладство оперативники пытались, однако женщина успела-таки оставить ссадины на лице и шее сотрудника правоохранительных органов.

Приговором Касимовского районного суда ей присудили штраф в 5 тысяч рублей.

Рязанка с этим не согласилась и подала апелляционную жалобу в облсуд. Последний оставил решение райсуда без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанский суд отказал противникам стройки над Лыбедским бульваром
На улице Татарской в Рязани отремонтируют дорогу
Рязанского митрополита Марка освободили от должности главного казначея РПЦ
По жалобам жильцов в Рязани на улице Интернациональной закрыли пекарню
На платформе Дягилево задержали рязанца с «синтетикой»
Объявленный в розыск гость Рязанской области избил жительницу Захарова
В Рязанской области увеличилось количество детей с тяжелыми ожогами
В рязанской школе детей кормили просроченной сметаной
Родители выпускников из рязанского райцентра сдали ЕГЭ
Рязанский боец ММА Артем Груздов нокаутом победил на турнире в Подмосковье
На Масленицу рязанцев ждут обжорные ряды, карусель, молодецкие забавы и концерты
Размер ущерба от коррупционеров в Рязанской области вырос в 2,5 раза
Гран-при фестиваля «Черный котенок-2019» завоевали рязанские танцоры
Рязанским предпринимателям предлагают сообщать о давлении на бизнес напрямую в СК России
Участок федеральной автотрассы в Рязанской области требует реконструкции
Патриарх Кирилл вручил орден рязанскому митрополиту
Касимовец обворовал библиотеку, чтобы отпраздновать День защитника Отечества
СМИ: отца и сына из рязанского села убила электроплита возле их кроватей
Константин Кинчев: «Спасибо, Рязань!»
Родителям рязанских старшеклассников предложили сдать ЕГЭ
Многодетную рязанку осудили за нападение на мужа