2019-02-26T16:18:28+03:00
Здоровье

В Рязанской области увеличилось количество детей с тяжелыми ожогами

Из-за серьезных термических травм пострадавших детей перевели в федеральные центры
Александр РАДЫГИН
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В 2018 году в Рязанской области увеличилось количество детей с тяжелыми термическими травмами (ожогами). Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на заведующую хирургическим отделением областной детской больницы имени Дмитриевой Любовь Клипову. Из-за тяжелых травм (по площади и степени повреждений) рязанские медики были вынуждены перевести детей в федеральные центры.

Всего в 2018 году в областной детской больнице увеличилось количество операций, как плановых, так и экстренных.

- В отделении увеличилось количество оперативных вмешательств, сокращаются сроки пребывания пациентов за счет использования современных и прогрессивных технологий, расширяется объем выполняемых эндохирургических и эндоурологических операций, - сообщила Клипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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