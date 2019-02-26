В Рязанской области увеличилось количество детей с тяжелыми ожогами
В 2018 году в Рязанской области увеличилось количество детей с тяжелыми термическими травмами (ожогами). Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава со ссылкой на заведующую хирургическим отделением областной детской больницы имени Дмитриевой Любовь Клипову. Из-за тяжелых травм (по площади и степени повреждений) рязанские медики были вынуждены перевести детей в федеральные центры.
Всего в 2018 году в областной детской больнице увеличилось количество операций, как плановых, так и экстренных.
- В отделении увеличилось количество оперативных вмешательств, сокращаются сроки пребывания пациентов за счет использования современных и прогрессивных технологий, расширяется объем выполняемых эндохирургических и эндоурологических операций, - сообщила Клипова.
ИСТОЧНИК KP.RU