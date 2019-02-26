2019-02-26T17:16:03+03:00
Происшествия

Объявленный в розыск гость Рязанской области избил жительницу Захарова

Суд отправил подозреваемого под арест
Константин МОГИЛИН
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Михайловский районный суд отправил под арест подозреваемого в избиении жительницы села Захарово. Преступление произошло 12 февраля в одном из домов райцентра.

Полицейские установили, что зарегистрированный в соседней области мужчина напал на женщину из-за личной неприязни. Травмы, которые она получила, относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

Жертва сама указала на обидчика, а после задержания выяснилось, что последний находится в федеральном розыске по подозрению в ограблении. Оставлять такого индивида на свободе суд не посчитал возможным и отправил его в СИЗО на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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