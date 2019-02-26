Родители выпускников из рязанского райцентра сдали ЕГЭ

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-26T15:32:45+03:00

При этом один из отцов признался, что сильно волнуется при прохождении всей процедуры

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Папы и мамы михайловских 11-классников приняли участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - она прошла 25 февраля. В первую городскую школу города Михайлова на экзамен по русскому языку пришли более двадцати родителей. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Родители воочию увидели всю процедуру сдачи ЭГЭ. Они миновали рамки металлоискателя, зарегистрировались, заняли места в специально подготовленных аудиториях. А затем сдали и сам экзамен, используя контрольно-измерительные материалы.

– Настроение соответствующее, как на экзамене и положено: волнуюсь, – рассказал один из участников акции Владимир Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU