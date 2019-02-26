2019-02-26T15:30:04+03:00
Спорт

Рязанский боец ММА Артем Груздов нокаутом победил на турнире в Подмосковье

Спортсмен клуба КСЕ «Арта» был сильнее Акмала Сайнакова
Александр РАДЫГИН
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24 февраля в подмосковном городе Рошаль на турнире по ММА «Воймежская битва-5» рязанец Артем Груздов одержал досрочную победу. В первом раунде рязанский спортсмен буквально забил своего соперника Акмала Сайнакова, и рефери был вынужден остановить поединок, объявив технический нокаут.

Отметим, что это уже шестая победа Артема Груздова в профессиональных боях. Рязанский спортсмен представляет клуб КСЕ «Арта», является мастером спорта по карате киокусинкай, кандидатом в мастера спорта по ММА и чемпионом мира по карате.

Артем Груздов победил нокаутом Акмала Сайнакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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