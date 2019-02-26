Рязанский боец ММА Артем Груздов нокаутом победил на турнире в Подмосковье
Спортсмен клуба КСЕ «Арта» был сильнее Акмала Сайнакова
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24 февраля в подмосковном городе Рошаль на турнире по ММА «Воймежская битва-5» рязанец Артем Груздов одержал досрочную победу. В первом раунде рязанский спортсмен буквально забил своего соперника Акмала Сайнакова, и рефери был вынужден остановить поединок, объявив технический нокаут.
Отметим, что это уже шестая победа Артема Груздова в профессиональных боях. Рязанский спортсмен представляет клуб КСЕ «Арта», является мастером спорта по карате киокусинкай, кандидатом в мастера спорта по ММА и чемпионом мира по карате.
Артем Груздов победил нокаутом Акмала Сайнакова.
ИСТОЧНИК KP.RU