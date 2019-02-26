На Масленицу рязанцев ждут обжорные ряды, карусель, молодецкие забавы и концерты

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-26T16:31:43+03:00

В областном центре гулянья будут идти аж два дня Программа

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Масленичная неделя в этом году приходится на начало марта. Главный праздник – в воскресенье, 10 числа. Но в облцентре гулянья, организованные властями, традиционно пройдут в субботу – на этот раз 9 марта.

Основной праздник проведут на площади Ленина – начало в 15.00. Здесь будут работать обжорные ряды – с блинами простыми и с начинками. Для детей традиционные эстафеты и игры, плюс аттракционы и карусель. По информации организаторов, для всех гостей готовят «тысячи призов и подарков».

Артисты же будут выступать на двух сценах: около памятника Ленину и рядом с торговыми рядами (со стороны улицы Кольцова).

Предварительное согласие на выступление уже дали кавер-группа «Балалайка-62», новомичуринский ансамбль танца «Акварель» и песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» из Константинова. Кроме них выступят и творческие коллективы из районов области.

А на следующей день в центре Рязани снова пройдут гулянья – в воскресенье отель «Старый город» организует праздник на своей террасе, рядом с Лыбедским бульваром.

Как заверили «Комсомолку» в самом отеле, игры, забавы и угощенья на свежем воздухе ждут не только постояльцев, но и горожан. Начало гуляний, рассчитанных на несколько часов – в 13.00.

Те же, кто готов к небольшому путешествию, может съездить в Константиново. Музей-заповедник С.А. Есенина организует праздник, рассчитанный на четыре часа – с 11.00 до 15.00.

Гостям обещают: веселую ярмарку, традиционные игры, молодецкие забавы и конкурсы, частушки и кадрили, катание со снежной горки. Для детей – карусель и кукольный спектакль. Будут и театрализованное выступление музейного фольклорно-этнографического театра «Звонница» и концерты фольклорных коллективов.

Обряд прощания с Масленицей намечен на два часа дня, а в 14.30 выступит ансамбль «Радуница».

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ИСТОЧНИК KP.RU