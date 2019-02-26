Размер ущерба от коррупционеров в Рязанской области вырос в 2,5 раза

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-26T15:04:22+03:00

Материальный ущерб от коррупционных преступлений составил в 2018 году — 53,5 млн рублей

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В 2018 году рязанские коррупционеры нанесли материальный ущерб на сумму 53,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. На досудебной стадии ущерб возмещен на сумму более 9 млн.

Как отмечает ведомство, по сравнению с 2017 годом размер причиненного ущерба увеличился в 2,5 раза (с 21 до 53 миллионов рублей). Увеличилась также и сумма возмещенного ущерба — с 5 до 9 миллионов рублей. Всего доля возмещенного ущерба составила 17%.

Кроме того, органы предварительного следствия для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложили арест на общую сумму около 17 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU