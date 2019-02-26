Гран-при фестиваля «Черный котенок-2019» завоевали рязанские танцоры

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-26T14:36:10+03:00

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XXVII Всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок» состоялся 23-24 февраля во Дворце молодежи Рязани. Зрители посмотрели выступления 39 коллективов из Рязани и Рязанской области, Самары, Пензы, Москвы, Нижнего Новгорода, Тулы и даже из Новосибирска. Об этом сообщила фестивальная страница ВКонтакте.

23 февраля жюри оценивало конкурсные выступления участников номинаций «Современный танец», «Уличный танец», «Духовное наследие России», «Эстрадный танец». Во второй день фестиваля юные танцоры показали свои номера в номинациях «Эстрадно-спортивный танец», «Танцевальное шоу» и «Народно-стилизованный танец».

Гран-при фестиваля в этом году жюри присудило сразу двум коллективам: образцовому театру танца «Жемчужинки» из рязанской детской школы искусств №3 (руководители – Ирина и Виктор Кораблевы) и московскому городскому творческому коллективу «PalitraProfiDance» под руководством Марии Князьковой.

ИСТОЧНИК KP.RU