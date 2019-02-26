Рязанским предпринимателям предлагают сообщать о давлении на бизнес напрямую в СК России

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-26T16:59:59+03:00

За сутки в Следственный комитет поступило 46 сообщений из 23 регионов РФ

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Рязанские предприниматели могут сообщать о давлении на бизнес напрямую в Следственный комитет России. На сайте ведомства опубликован соответствующий номер телефона.

Напомним, 25 февраля в СК России открыли телефонную линию для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес. Только за первые сутки работы на нее поступило 46 сообщений из 23 регионов страны.

Круг вопросов, которые озвучили заявители, касался необоснованного, по их мнению, уголовного преследования в следственных органах СК России.

«Три сообщения связаны с расследованием уголовных дел о налоговых преступлениях, четыре – о мошенничестве. Еще двое граждан сообщили о необоснованном, по их мнению, уголовном преследовании в следственных органах полиции, которые расследуют уголовные дела о мошенничестве и растрате. Кроме того, предприниматели жаловались о неправомерных действиях должностных лиц полиции и прокуратуры», — говорится в сообщении.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Рязанские бизнесмены и предприниматели могут сообщать о давлении на бизнес по телефону: 8 (910) 630-07-62.

ИСТОЧНИК KP.RU