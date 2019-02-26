2019-02-26T14:13:11+03:00
Общество

Участок федеральной автотрассы в Рязанской области требует реконструкции

Этот вопрос обсудили федеральный министр транспорта и глава региона
Антоний ВОХЕЧ
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. Фото: оф. сайт регионального правительства.. Фото: оф. сайт регионального правительства.
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Встреча главы федерального минтранса Евгения Дитриха с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым прошла 25 февраля в Москве. Об этом сообщил официальный сайт регионального правительства.

В ходе беседы Дитрих и Любимов обсудили вопрос реконструкции участка трассы Р-22 (бывшая М6) «Каспий», начиная от реки Кердь (234 км) и до 250 км. Федеральный министр и глава рязанского региона подчеркнули необходимость повышения уровня безопасности дорожного движения на этом участке. Госслужащие пришли к выводу, что его необходимо оборудовать дополнительными элементами, предотвращающими ДТП.

Также федеральный министр транспорта и губернатор Рязанской области договорились о совместной проработке дополнительных мер для приведения половины региональной дорожной сети к 2024 году в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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